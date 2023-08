Płynie pomoc dla pogorzelców z Nakła. Pieniądze przekażą wojewoda i burmistrz [zdjęcia, wideo]

– Czternaście rodzin zostało poszkodowanych, w tym sześć rodzin zostało pozbawionych dachu nad głową – mówi Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. – Czterdzieści jeden osób jest pod opieką służb pana burmistrza. Jako wojewoda kujawsko-pomorski, z mojej rezerwy kryzysowej przekazuje 100 tysięcy złotych na to, aby ci poszkodowani mogli odkupić wszystkie niezbędne rzeczy, które utracili w tym pożarze. – Wszystkie rodziny, których mieszkania są całkowicie zniszczone otrzymają pomoc w wysokości 32 tysięcy złotych – mówi burmistrz Sławomir Napierała. – Dodatkowo te rodziny, które mają dzieci szkolne otrzymują pomoc po cztery tysiące złotych na każde dziecko po to, aby mogły przygotować te dzieci do za chwilę rozpoczynającego się roku szkolnego. Zbiórka dla pogorzelców prowadzona jest także TUTAJ.

