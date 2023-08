Dowiozą, odbiorą, ale czytać to już trzeba samemu! Ciekawa oferta biblioteki z Włocławka

– Projekt „Książka na telefon" daje możliwość zamówienia przez czytelnika materiałów bibliotecznych, które zostaną dostarczone przez pracownika biblioteki pod wskazany adres. Z oferty „Książka na telefon". Z propozycji mogą skorzystać osoby starsze, chore i niepełnosprawne zamieszkałe na terenie naszego miasta, które posiadają kartę biblioteczną, i które podpisały kartę zobowiązania, a ich konto nie jest w żaden sposób zablokowane, czyli wcześniej nie miał żadnego zadłużenia na karcie – mówi Katarzyna Pawlak z Działu Promocji Biblioteki Miejskiej we Włocławku. Tą samą drogą, poprzez bibliotecznego kuriera, wypożyczone książki można oddać. Numery telefonów zamieszczone są na stronie internetowej włocławskiej biblioteki. Usługa jest na razie zastrzeżona wyłącznie dla czytelników, mieszkających we Włocławku. Szczegóły, adresy, telefony: TUTAJ

