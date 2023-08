Susz konopny CBD bez akcyzy. Toruńska KAS zajrzała do tzw. „trawomatów” [zdjęcia]

2023-08-28, 13:45 Monika Siwak/Redakcja

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w Toruniu skontrolowali w centrach handlowych Kujaw i Pomorza automaty do sprzedaży wyrobów z suszu konopnego CBD, tzw. „trawomaty”. Znaleźli w nich 1900 gramów suszu konopnego do palenia (CBD), 299 sztuk konopnych papierosów (tzw. pre-rollsów) oraz płyny do papierosów elektronicznych bez polskich znaków akcyzy.

Łącznie w trzech ze skontrolowanych urządzeń mundurowi wykryli towary nie posiadające wymaganych znaków akcyzy. Przeszukanie miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorcy, pozwoliło na wykrycie kolejnych partii nielegalnych produktów na bazie suszu CBD. Łącznie funkcjonariusze zatrzymali 1127 gramów suszu CBD oraz 299 sztuk tzw. pre-rollsów.



W ostatnim czasie, w trakcie innych kontroli w Toruniu, mundurowi z KAS wykryli oferowane do sprzedaży bez znaków akcyzy, susz CBD w ilości blisko 1800 gramów oraz 5 buteleczek z płynem do e-papierosów.



Postępowania w sprawach tych wykroczeń prowadzi Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu.



KAS przypomina i ostrzega: nadający się do palenia susz konopny o zawartości THC nie większej niż 0,2% jest objęty akcyzą.



Każdy płyn do papierosów elektronicznych, sprzedawany w sklepach bądź innych punktach sprzedaży z wyrobami tytoniowymi i ich substytutami, podlega akcyzie i obowiązkowi banderolowania.



Kto wbrew przepisom ustawy sprzedaje wyroby akcyzowe bez ich uprzedniego, prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.