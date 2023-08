Prof. Mieczysław Ryba: Tusk chce zminimalizować szanse Trzeciej Drogi i Lewicy [Rozmowa Dnia]

2023-08-28, 09:27 Michał Jędryka/Redakcja

– Donald Tusk ma w tej kampanii także inne cele, niż tylko wygranie wyborów – mówił gość dzisiejszej Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK, politolog, prof. Mieczysław Ryba.

Michał Jędryka: Kampania wyborcza się rozkręca. Jarosław Kaczyński i Roman Giertych mają startować ze świętokrzyskiego. Jak pan myśli: to będzie ciekawe starcie, czy to będzie raczej wzajemne unikanie się?





Mieczysław Ryba : To w ogóle nie ta liga. Giertych jest takim hejterem politycznym, natomiast Jarosław Kaczyński jest przywódcą jednej z dwóch największych partii. To nie o to chodzi. Wydaje się, że Tusk szukał jakiegoś pretekstu, żeby umieścić Giertycha na listach sejmowych, bo wiadomo że do paktu senackiego się nie nadawał, ze względu na opór Lewicy ze względu na opór Hołowni, być może PSL-u, więc taki pretekst znalazł. Tylko tyle. Myślę, że sam Giertych wcale nie ma aż takiego dużego poparcia. To jest w tej chwili polityk przegrany. Natomiast sens umieszczenia Jarosława Kaczyńskiego na liście w Kielcach, powiedzmy sobie umownie, na tak zwanej prowincji, jest mniej więcej taki, jak się tam układa elektorat. To znaczy tyle, że PiS nie jest w stanie wygrać w Warszawie, nawet nie jest w stanie tam zdobyć więcej mandatów. To jest specyficzne miasto. Wiemy, jak się tam układa elektorat, wiemy, jak się tam za komuny kształtowało osadnictwo, zatem tam Kaczyński za wiele nie zwojuje. Natomiast PiS od jakiegoś czasu stawia sobie przede wszystkim za cel zawojowanie właśnie takich mniejszych miejscowości, gdzie można przy dobrej układance osiągnąć jeden mandat, czy dwa mandaty więcej, a to może rozstrzygać o większości. Jarosław Kaczyński dla partii będzie absolutnie o wiele bardziej pożyteczny w Kielcach, niż w Warszawie.





No właśnie, czy to nie oznacza, że nasza kampania zaczyna się profesjonalizować, zaczyna trochę przypominać kampanię amerykańską, czyli politycy wybierają sobie okręgi, w których mogą wygrać i o te okręgi walczą.





No tak, jest sprofesjonalizowana w sensie badań szczegółowych. Wydaje się, że na przykład PiS prowadzi takie badania i dlatego przyjeżdża do mniejszych miejscowości, gdzie różne inwestycje są robione, czy są zapowiadane, i tak dalej. Wiadome jest, że tam można głosy pozyskać, stąd zmiana ordynacji wyborczych i decyzja, że w tych mniejszych miejscowościach będą komisje wyborcze. To wszystko ma swoje znaczenie i to wszystko jest rzeczywiście sprofesjonalizowane. Czy Tusk się sprofesjonalizował? Do pewnego stopnia, tylko on, jak się wydaje, ma zupełnie inne cele. Branie tak radykalnych ludzi na listy jak Kołodziejczak, czy Giertych, moim zdaniem nie tyle ma służyć zwycięstwu nad PiS-em. Myślę, że Jarosław Kaczyński dostanie jeszcze więcej głosów, że w ogóle PiS dostanie w tym świętokrzyskim więcej, ze względu na obecność Giertycha, bo on bardziej odstrasza, niż przyciąga. Natomiast na pewno tym radykalizmem Tusk chcę zminimalizować szansę Trzeciej Drogi, zminimalizować szanse Lewicy, tych partii konkurencyjnych w obozie lewicowo-liberalnym. I chyba o to gra w tej kampanii Tusk.





Skoro mówimy o Donaldzie Tusku, to czy nie strzelił sobie stopę mówiąc, że dzień po wyborach pojedzie od razu odblokować środki z KPO? No bo jeżeli dzień po wyborach jest to możliwe, to znaczy, że te środki są blokowane właściwie nie z powodu jakiś uchybień w polskim prawie, tylko po prostu z powodów politycznych.





A to już wszyscy wiedzą. Jeżeli mówimy o tym sztywnym elektoracie, nie tylko samej Platformy, ale także obozu lewicowo-liberalnego, to nie jest żaden problem. Oni uważają, że w Polsce jest taki brak demokracji, że niemalże wzorem czasów komunistycznych, można wzywać zewnętrzne czynniki do ingerencji w wewnętrzne sprawy (...).

