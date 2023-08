Dożynki Wojewódzkie przez całą niedzielę w Inowrocławiu! PR PiK też tam jest [wideo, zdjęcia]

W Bydgoszczy zainaugurowano ogólnopolską akcję sprzątania rzek i terenów do nich przylegających. To inicjatywa ekologa i podróżnika, Dominika Domagalskiego… Czytaj dalej »

Święto plonów na terenie lotniska Aeroklubu Kujawskiego rozpoczęło się o godz. 9.00, a dwie godziny później – uroczysta, polowa Msza św. pod przewodnictwem prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka. Około 13.00 wystartuje część oficjalna i rozstrzygane będą dożynkowe konkursy. Na świętowanie w Inowrocławiu zapraszała przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska. - Posłuchamy kapel ludowych, będziemy się emocjonować wyścigami traktorów, delektować specjałami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich. Będziemy podziwiać najpiękniejsze wieńce i zaaranżowane stoiska promocyjne, a w finale razem z Urszulą zanucimy znaną piosenkę „Dmuchawce, latawce, wiatr…” - mówiła. Zaplanowano też wielki korowód dożynkowy ulicami Inowrocławia. Starostami Dożynek Wojewódzkich są Danuta i Jan Łuczakowie z podinowrocławskiego Jacewa, którzy specjalizują się w produkcji kwalifikowanego materiału siewnego. Ich nowoczesne gospodarstwo – stosują m.in. nowoczesny sprzęt do upraw bezorkowych - jest kontynuacją stuletniej tradycji rodzinnej. Zabawa potrwa do wieczora. O godz. 18.00 dla zebranych zagrają Żuki, a godzinę później wystąpi Urszula. W Inowrocławiu jest też Polskie Radio PiK, relacji z dożynek można słuchać na naszej antenie.

