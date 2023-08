Nie żyje Zbigniew Pawłowicz. Przez lata kierował bydgoskim Centrum Onkologii

Zbigniew Pawłowicz urodził się 22 września 1943 w Kamieniu Koszyrskim. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie w 1977 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej. W 1974 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Był również absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczął w 1967 r. w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1967-1969 był lekarzem jednostki wojskowej Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Od 1972 do 1984 roku pracował w II Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Łodzi. W 1985 r. został ordynatorem Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. W kolejnych latach pełnił funkcje zastępcy komendanta oraz komendanta tego szpitala. Był również szefem Służby Zdrowia Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. W latach 1996-2014 zasiadał na stanowisku dyrektora Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Zbigniew Pawłowicz jest pomysłodawcą i inicjatorem powstania w Bydgoszczy Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu PARIS, był członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiej Unii Onkologii oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, a także Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali. To były senator, poseł i radny sejmiku wojewódzkiego. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 r. złożył swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów przy ul. Długiej. Zmarł 26 sierpnia 2023 roku w wieku 80 lat. źr. TVP Bydgoszcz

