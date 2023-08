Zmiany w organizacji ruchu! Kolarze z Enea Bydgoszcz Cycling Challenge mają pierwszeństwo

Zzmiany w organizacji ruchu i kursowaniu autobusów potrwają w niedzielę od godz. 6 do godz. 20/fot. ZDMiKP Bydgoszcz

W śródmieściu Bydgoszczy w niedzielę (27 sierpnia) odbędą się zawody kolarskie amatorów, w związku z czym zaplanowano zmiany w organizacji ruchu ulicznego i funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Utrudnienia potrwają od wczesnego rana do wieczora.

Wyścigi kolarskie, w różnych kategoriach i na różnych dystansach, zostaną rozegrane na Trasie Uniwersyteckiej od godz. 11 do godz. 18, ale zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu autobusów potrwają od godz. 6 do godz. 20.



Zamknięta zostanie Trasa Uniwersytecka na odcinku od Powstańców Wielkopolskich (bez ronda) do ul. Wojska Polskiego (bez skrzyżowania). Wyłączona zostanie możliwość przejazdu przez skrzyżowanie ul. Moniuszki, Mostu Uniwersyteckiego i ul. Sieńki.



Utrudniony będzie również dojazd do części placówek handlowych (czynnych w związku z niedzielą handlową). Dojazd do centrum handlowego Focus będzie możliwy tylko od ul. Jagiellońskiej oraz ul. Sieńki jadąc od centrum, a dojazd do sklepu Biedronka zlokalizowanego przy stadionie Polonii - tylko od ul. Sportowej.



Na czas trwania imprezy wprowadzony zostanie objazd ulicami: Wojska Polskiego, Kujawską, Bernardyńską, Jagiellońską i Wyszyńskiego.



W związku z budową i zamknięciem ul. Jagiellońskiej na wysokości ul. Chopina objazd do centrum będzie możliwy ulicami: Wyczółkowskiego, Skłodowskiej-Curie, Jurasza, Powstańców Wielkopolskich, Mickiewicza, Paderewskiego i 3 Maja. Możliwe będzie skrócenie objazdu do al. Ossolińskich i dalej ul. Piotrowskiego do ul. Jagiellońskiej.



Zmienione zostaną trasy kursowania autobusów linii: 55, 57, 59, 60, 67 i 80.



Szczegóły planowanych zmian dostępne są TUTAJ