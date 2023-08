Kombatanci Sierpnia 1980 i przedsierpniowej opozycji na dorocznym zjeździe w Przysieku

2023-08-26, 16:00 Redakcja

Spotkanie z bohaterami Sierpnia/ fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP

W Przysieku (powiat toruński) odbyło się tradycyjne spotkanie działaczy Solidarności i antykomunistycznej opozycji demokratycznej. Przywitał ich wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

43 lata temu pracownicy wielkich zakładów przemysłowych w Polsce wystąpili przeciw totalitarnej władzy. Fala strajków, która przetoczyła się przez Polskę latem 1980, i podpisane w jej wyniku porozumienia otworzyły Polakom i innym narodom Europy Środkowo-Wschodniej drogę do demokracji i zjednoczonej Europy.



– Dobrze pamiętamy o tym jak wiele zawdzięczamy bohaterom tamtych wydarzeń (…). Nie zapominajmy jednak, że wolność nigdy nie jest dana na zawsze, że wciąż musimy zabiegać, by ideały Sierpnia '80 pozostawały żywe, by wciąż były obecne w nas i w świecie, który razem tworzymy – napisał w liście do uczestników spotkania marszałek Piotr Całbecki.



Na spotkanie kombatantów Sierpnia i przedsierpniowej opozycji w Przysieku zaprosili marszałek Piotr Całbecki i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Jan Wyrowiński, a także liderzy kujawsko-pomorskich struktur Związku Zawodowego Solidarność Sebastian Gawronek i Tomasz Jeziorek. Zasłużeni działacze z rąk wicemarszałka odebrali Medale Unitas Durat Palatinatus Ciuaviano-Pomeraniensis.



W programie wydarzenia było również spotkanie z autorem wydanego przez samorząd województwa „Dykcjonarza Kujawsko-Pomorskiego t.2”, z biogramami działaczy odznaczonych marszałkowskim medalem Unitas Durat. To publikacja zawierająca ilustrowane zdjęciami portrety bohaterów tamtych dni, w większości osób dziś publicznie nieznanych.



„Bohaterowie >Dykcjonarza< to członkowie sztafety, która przez dwieście lat, od czasów zaborów poprzez niemiecką i sowiecką okupację, walczyła o niepodległą Polskę. Mieli to szczęście, że to im dane było zwycięsko dobiec do mety” – napisał w przedmowie marszałek Piotr Całbecki podkreślając, że mamy do czynienia z fascynującym kujawsko-pomorskim „Polaków portretem własnym”.



Spotkanie uświetnił występ zespołu „Trzy Korony”.



Kolejne uroczystości w ramach wojewódzkich obchodów odbędą się w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.



źr. Urząd Marszałkowski Toruń



Odznaczeni: TUTAJ

Program obchodów TUTAJ