Życzenia i łzy wzruszenia. Przysięga ochotników z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady WOT [zdjęcia]

2023-08-26, 16:20 Jolanta Fischer/Redakcja

Już po uroczystej przysiędze. Na polanie Różopole w Myślęcinku ponad 180 ochotników zostało wcielonych do 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady WOT/fot. Jolanta Fischer

Już po uroczystej przysiędze. Na polanie Różopole w Myślęcinku ponad 180 ochotników zostało wcielonych do 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady WOT. Jak podkreślali żołnierze, to jeden z najowocniejszych naborów w 5-letniej historii brygady, a zarazem pokłosie akcji „Wakacje z WOT". Nowi terytorialsi otrzymali gratulacje i życzenia m.in. od wojewody Mikołaja Bogdanowicza.

- Dziękuję za to, że w tym trudnym czasie pilnujecie polskiej granicy. Życzę wam bezpiecznej służby dla ojczyzny. Niech sztandar, na który przysięgaliście towarzyszy wam, jako symbol wierności Rzeczpospolitej Polskiej - mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.



- Przyjechaliśmy na przysięgę do syna. Jest trochę lęku, ale wsparcie również...

- Duma, łza się kręci w oku. Strach też trochę jest, oczywiście, ale myślę, że tamte wartości są ważniejsze - mówili bliscy terytorialsów.



- Skoro tata w wojsku, to wszyscy muszą iść do wojska - chcą - podkreśla porucznik Pawłowski. - Przeszedłem ciężkie szkolenie, myślę, że żona również przeszła ciężkie szkolenie. Wierzę, że to będzie owocowało. Jestem z nim bardzo dumny...



Wydarzeniu towarzyszyła defilada oraz piknik z pokazami walki wręcz i sprzętu wojskowego.