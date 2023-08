Akcja PiS „Tusk równa się bezrobocie”. W lipnowskim w 2011 roku sięgnęło 31 procent

Krok bliżej do budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Zielone światło dla inwestycji dał Komitet Stały Rady Ministrów, o czym na konferencji prasowej we Włocławku… Czytaj dalej »

„Tusk równa się bezrobocie” – to ogólnopolska akcja PiS po tym, jak ugrupowanie przegrało pierwszy w tej kampanii proces w trybie wyborczym. Dotyczył spotu internetowego, w którym pada wiadomość, że za rządów Platformy bezrobocie wynosiło 15 procent. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał publikowania materiału, dowodząc, że w okresie siedmioletnich rządów koalicji PO-PSL tylko przez trzy miesiące bezrobocie nieznacznie przekraczało 14 procent i nigdy nie osiągnęło poziomu 15 procent. W akcji „Tusk równa się bezrobocie” PiS wykazuje, że lokalnie było inaczej. Włocławska posłanka PiS–u, Joanna Borowiak, zorganizowała konferencje prasową w Lipnie. – Donald Tusk był premierem polskiej biedy i polskiego bezrobocia. Platforma otworzyła tak naprawdę dyskusję o wysokości bezrobocia za czasów ich rządów i my podjęliśmy rękawicę. Dziś właśnie w Lipnie, w powiecie lipnowskim przypominamy, jak wysokie było tutaj bezrobocie za rządów Donalda Tuska. Marzec 2011 rok – 31,1 proc., a całe województwo kujawsko–pomorskie w lutym 2013 – 19,1 procent – mówiła. Wybór Lipna nie jest przypadkowy. W powiecie lipnowskim, w czasie rządów PO PSL–u, bezrobocie było wyjątkowo wysokie: od 22. procent w roku 2007 do ponad 30 procent w 2011. Pod koniec rządów premier Ewy Kopacz bezrobocie w powiecie lipnowskim wynosiło 21 procent.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.