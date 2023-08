„Zielona energia” dla kolejnych grudziądzkich szkół. Do końca 2024 roku ma zasilać wszystkie

2023-08-25, 12:53 Marcin Doliński/Redakcja

W Grudziądzu na miejskich obiektach funkcjonuje już kilka instalacji fotowoltaicznych/fot. ilustracyjna, Pixabay

Na budynkach czterech kolejnych szkół w Grudziądzu pojawi się instalacja fotowoltaiczna. Miasto otrzymało na to zadanie wsparcie z Unii Europejskiej w wysokości prawie 1,4 mln złotych.

Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachach szkół podstawowych nr 7, 16, 20 i 21. Wkład Miasta w to przedsięwzięcie jest symboliczny – wynosi 1200 złotych. – Jesteśmy gotowi do szybkiej realizacji tych inwestycji, mamy stosowne dokumentacje – mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.



Wskazuje też z takiej inwestycji. – W naszym mieście mamy już kilka instalacji fotowoltaicznych. Z tych instalacji płyną same oszczędności, przykładowo: dla ośrodka nad jeziorem Tarpieńskim koszt energii elektrycznej miesięcznie wynosi ok. 300 złotych. A więc to pokazuje, że warto inwestować w tego typu rozwiązania – podkreśla prezydent.



Do końca 2024 fotowoltaika ma zostać zamontowana na wszystkich miejskich szkołach.