Святкування Незалежності України, звукова карта Бидгощі, бореліоз в регіоні

2023-08-25, 12:07 Paweł Podkopaiev/Redakcja

Вчора містяни відзначали річницю відновлення незалежності. У Бидгощі святкували біля Куявсько-Поморського українського дому/fot. Jolanta Fischer

Урочистості з нагоди Дня Незалежності України у Бидгощі, створіть карту Бидгощі зі звуків, збільшення кількості місць в дитсадках, увага бореліоз!

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих, слова підтримки та подяки, частування та радість. Вчора містяни відзначали річницю відновлення незалежності. У Бидгощі святкували біля Куявсько-Поморського українського дому. Як вони самі підкреслили, це була можливість для інтеграції та відчуття єдності. Заступник міського голови Міхал Штибель висловив сподівання, що Україна завжди буде вільною, а її жителі не забуватимуть про полеглих на війні воїнів.



Буде створена звукова карта Бидгощі. Проєкт є спільною ініціативою Міського культурного центру та обласної та міської публічної бібліотеки. Автори запрошують мешканців до створення звукових пейзажів міста. Вони сподіваються знайти характерні для Бидгощі звуки. Перший з них – це звук дна річки Брда, який вчора зафіксували з баржі Lemarа.



У Воєводському Управлінні в Бидгощі було підписано перші угоди в рамках цьогорічної програми Toddler +. Завдяки їм у Могильно та Вонбжежьно буде створено майже 70 місць у дитячих садках. Перший дитячий садок у Вонбжежьно буде розташований на першому поверсі будівлі, що будується. З січня він

прийме 48 дітей. У Могильно це будуть вже другі ясла на 20 місць, які збудують поруч із дитсадком. У нашій області цьогоріч мають укласти понад сотню таких угод на співфінансування місць догляду за дітьми до 3 років.



Зріст захворюваності на бореліоз в Куявсько-Поморському воєводстві. Цього року в області зареєстровано 336 випадків захворювання, що на понад сотню більше, ніж за аналогічний період 2022 року (213). Інфекція, яку переносять кліщі, може бути небезпечною для здоров'я, нагадують експерти. Тож варто захиститися від цих маленьких павукоподібних.