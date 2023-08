Ukraińcy mieszkający w Bydgoszczy obchodzili rocznicę odzyskania niepodległości [zdjęcia]

2023-08-24, 21:00 Jolanta Fischer/Redakcja

Ukraińcy obchodzą 24 sierpnia rocznicę odzyskania niepodległości. W Bydgoszczy świętowali w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Domu Ukraińskiego. Jak sami podkreślali, to okazja do integracji i poczucia jedności./fot. Jolanta Fischer

Była minuta ciszy ku pamięci poległych, żywy łańcuch wsparcia i przemówienia, ale także podziękowania, poczęstunek, i radość. Ukraińcy obchodzą 24 sierpnia rocznicę odzyskania niepodległości. W Bydgoszczy świętowali w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Domu Ukraińskiego. Jak sami podkreślali, to okazja do integracji i poczucia jedności.

Życzenia złożył im m.in. zastępca prezydenta miasta, Michał Sztybel.



– Żeby Ukraina była zawsze niepodległa, żeby osoby, które są dzisiaj w Bydgoszczy, dla których Bydgoszcz jest drugim domem, mogły wracać regularnie, tak jak będą chciały, do wolne i niepodległej Ukrainy, ale także chciałbym, żeby wszyscy byli także myślami, z tymi osobami, które podczas wojny straciły życie. Ta niepodległość Ukrainy musi być dla nich, żeby te wszystkie straty miały sens.



– To dzień naszej niezależnej Ukrainy. Obchodzimy go hucznie, bo po prostu kochamy swoje rodzinne strony. To jest bardzo duże święto. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie weselej. Czekamy na zwycięstwo...



– Oczywiście chce podziękować mieszkańcom Bydgoszczy, urzędnikom, centrum wolontariatu, Fundacji Chcę Pomagam, Stowarzyszeniu Dwie Skały, Ośrodkowi Wypoczynkowemu Sosna z Koronowa, panu Grzegorzowi Karbowiakowi, który na co dzień nas wspiera. Bardzo mnie cieszy, że jesteśmy zjednoczeni – Polacy i Ukraińcy. Działamy dalej – mówi mówi Elena Morozowa – Domagalska, prezes Kujawsko-Pomorskiego Domu Ukraińskiego.