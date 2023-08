Wyborcza lista partii Polska 2050 w Toruniu. „Dwójką" jest wójt Płużnicy Marcin Skonieczka

2023-08-24, 19:49 Monika Kaczyńska/Redakcja

Polska 2050 Szymona Hołowni na briefingu prasowym w Toruniu zaprezentowała swoich kandydatów do Sejmu. Na listach Trzeciej Drogi w okręgu wyborczym nr 5 (Toruń) wystartuje 13 przedstawicieli tej partii/fot. Monika Kaczyńska

Polska 2050 Szymona Hołowni na briefingu prasowym w Toruniu zaprezentowała swoich kandydatów do Sejmu. Na listach Trzeciej Drogi w okręgu wyborczym nr 5 (Toruń) wystartuje 13 przedstawicieli tej partii.

Liderem Polski 2050 na liście jest Marcin Skonieczka. Wystartuje on z drugiej pozycji.



– Startuję z drugiego miejsca, ponieważ w naszym okręgu „jedynkę” otrzymał nasz koalicjant Polskie Stronnictwo Ludowe – mówił podczas briefingu prasowego lider Polski 2050 w regionie.



Marcin Skonieczka jest ekonomistą, społecznikiem i doświadczonym samorządowcem. Od trzynastu lat pełni funkcję wójta gminy Płużnica, a wcześniej przez osiem lat działał w sektorze organizacji pozarządowych.



– Pracując w administracji, od środka widzę, że od 2015 roku, Polska jest źle zarządzana. Niweczony jest potencjał obywateli. Politycy Zjednoczonej Prawicy dzielą nas

na lepszych i gorszych. Ja na to się się godzę, dlatego postanowiłem wejść do polityki. Uważam, że państwo powinno wspierać swoich obywateli w rozwoju. Nie powinno ich ograniczać czy zastępować – mówił podczas toruńskiej konferencji Marcin Skonieczka.



Lider Polski 2050 w regionie przekonywał, że zależy mu na sprawnym i dobrze zarządzanym państwie, które daje równe szanse wszystkim obywatelom.



– Uważamy, że polski Sejm trzeba przewietrzyć, dlatego w okręgu nr 5, na naszych listach nie mamy posłanek i posłów, mamy obywateli, którzy działają na rzecz dobra wspólnego. Nie chcemy wprowadzać do Sejmu ludzi, którzy zajmują się tylko partyjnymi

gierkami. Chcemy mieć ludzi, którzy potrafią budować! – wyjaśniał Marcin Skonieczka.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.