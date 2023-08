W tych mieszkaniach staną na nogi i zaczną nowe życie. Prezydent Torunia rozdał klucze

2023-08-24, 17:38 Monika Kaczyńska/Redakcja

Prezydent Michał Zaleski wręcza klucze do mieszkań przy ul. Bydgoskiej 74/fot. torun.pl

Dwanaście mieszkań chronionych powstało w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 74. Zamieszkają w nich usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej i osoby wychodzące z bezdomności. Jak podkreślał prezydent Michał Zaleski ma to być start do nowego życia.

– Każda osoba otrzyma mieszkanko jednopokojowe po to, aby się usamodzielniać, czyli przygotowywać się do życia w rodzinie – mówi Michał Zaleski, prezydent Torunia. To oczywiście ma być ten etap startowy. Będziemy mieli osiem takich osób. Na trzecim piętrze też są mieszkania jednoosobowe dla czterech mieszkańców Torunia, którzy wychodzą z bezdomności lub wymagają szczególnej pieczy wsparcia społecznego. Opłaty w tych mieszkaniach będą dotyczyły tych zmiennych kosztów utrzymania mieszkania, czyli mediów.



– Często są to osoby w wieku 18 - 19 lat, które kiedyś trafiły do systemu pieczy zastępczej, czyli do rodziny zastępczej, bądź placówki opiekuńczo-wychowawczej, a później nie mają dokąd wrócić - mówi Rafał Walter, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. – Dzięki takim lokalom, takim mieszkaniom mają szansę wejść za parę lat w to dorosłe życie będąc bardziej do niego przygotowanym. Lokatorzy będą objęci wsparciem specjalistów. Od lipca trwa intensywne szkolenie, spotkania ze specjalistami, z trenerami i tak będzie przez następne miesiące. Jeśli chodzi o osoby wychodzące z bezdomności, są mieszkańcy Torunia. Dzięki temu, że już pracują, będą w stanie się utrzymać w tych mieszkaniach (...).



Kolejne mieszkania chronione powstają przy ulicach Mickiewicza i Podgórskiej.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.