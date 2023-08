Z grzybkami w occie nie idzie się do Sanepidu! Eksperci oglądają tylko świeże okazy

2023-08-24, 16:50 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Zebrane grzyby można znieść do stacji sanitarno-epidemiologicznej, gdzie eksperci ocenią, czy można je zjeść/fot. Pixabay

Przed nami szczyt sezonu grzybowego. Nie wszyscy umiemy i lubimy zbierać grzyby, ale jeść je chcemy prawie wszyscy. Czy kupowanie grzybów na rynku lub przy drodze jest bezpieczne? Na to pytanie odpowiada Sanepid.

– Grzyby w taki sposób kupić można, z tym, że tak czy siak musimy się na nich trochę znać – mówi Tatiana Weterle, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy.

– Bo nigdy nie mamy pewności, czy osoba, która nam te grzyby sprzedaje, faktycznie się na nich zna. Zaufanie zawsze musimy mieć ograniczone. Na szczęście, świadomość się zwiększa, więc ludzie, którzy kupią te grzyby i nie mają pewności, to jeszcze do nas tymi grzybami przychodzą. Były nawet takie przypadki, że ludzie przynosili grzyby już zaprawione, w słoikach, i pytali, czy są dobre. W takim przypadku dużo poradzić się nie da. Jeśli są ugotowane, oczyszczone, czy pokrojone to raczej nadają się tylko do wyrzucenia, musielibyśmy ewentualnie robić badania toksykologiczne, ale my takich badań nie robimy. My po prostu oglądamy grzyby, możemy także przyjrzeć się za pomocą mikroskopu zarodnikom, ale toksykologii nie robimy, więc nie jesteśmy w stanie sprawdzić grzybów, które już są ugotowane (...).



Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.