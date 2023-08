Na jeziorze Stobno w pobliżu Tucholi wywróciła się łódka. Nie żyje 56-letni mężczyzna

Robert Biedroń apelował do oddawania głosów na Lewicę, by - jak mówił - odsunąć PiS od władzy i nie dopuścić do władzy Konfederacji. Na toruńskiej… Czytaj dalej »

Emisja srebrnych monet „Przyjaźń i braterstwo to największe bogactwo” to druga wspólna inicjatywa Narodowego Banku Ukrainy i Narodowego Banku Polskiego… Czytaj dalej »

Wezwani na miejsce strażacy zlokalizowali na powierzchni wody mężczyznę, był nieprzytomny. Podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową, stwierdzono jednak jego zgon. Policja będzie wyjaśniać, jak doszło do tej tragedii. To kolejny tragiczny w skutkach wypadek w woj. kujawsko-pomorskim w ostatnich dniach. W sobotę mężczyzna utonął w jeziorze w Wierzchowni koło Brodnicy. Dziewięć dni temu strażacy wydobyli ciało 56-letniego mężczyzny z rzeki Drwęca w Brodnicy. Sprawę służbom zgłosili kajakarze. Wcześniej pod wodą zaginęli mężczyźni w wyrobisku żwirowni w Wojdalu, a także w jeziorze Ostrowskim w Przyjezierzu. Niepowodzeniem zakończyła się akcja poszukiwawcza po zgłoszeniu 19 sierpnia o tym, że mężczyzna zaginął pod wodą w rzece Wiśle w Toruniu.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.