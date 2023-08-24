Сказ на Бидгоській вулиці, закриття зон купання, святкування Незалежності

Ціанобактерії – причина закриття двох зон купання у області. Червоний прапор уже майорить на міському пляжі в Грудзьондзі та на озері Пакоське вЯніково/Marcin Bielecki, PAP
У Торуні вулиця Бидгоська - зона ризику зараження сказом, у області вже дві зони купання закриті через ціанобактерії, у Бидгощі святкують День Незалежності України.
На одній із ділянок вулиці Бидгоська в Торуні знайшли кажана, хворого на сказ. Повітовий ветеринарний лікар вирішив, що зоною ризику сказу є територія навколо вогнища захворювання – вул. Бидгоська. Забороняється ввіз та вивіз на цій території собак і котів, що не щеплені проти сказу, а також проведення заходів з собаками, котами та іншими чутливими до сказу тваринами. У зоні ризику уникайте контакту з дикими тваринами, не випускайте котів з дому, а собак вигулюйте на повідку.
Ціанобактерії – причина закриття двох зон купання у області. Червоний прапор уже майорить на міському пляжі в Грудзьондзі та на озері Пакоське вЯніково. Ціанобактерії є найпоширенішою причиною закриття пляжів для купання влітку. Характерні ознаки: неприємний запах і утворення піни біля кромки води. Симптоми отруєння включають: нудоту, блювоту, головний біль і біль у животі, лихоманку та в деяких випадках ураження печінки.
Нагадуємо: у Куявсько-Поморському воєводстві стан води можна перевірити у службі Головного санепіднагляду. Зеленим кольором позначені місця, де купання безпечне, червоним – закриті зони купання.
Українці у Бидгощі святкують День Незалежності ярмарком народних ремесел та концертом патріотичної пісні. Подія відбувається з 16:00 в штаб-квартирі «Куявсько-Поморського Українського Дому» за адресою вул. Єзуїцька 5.
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