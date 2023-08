Lewica chce „wziąć odpowiedzialność za Polskę”. Prezentacja kandydatów w Toruniu

2023-08-23, 20:01 Monika Kaczyńska/Redakcja

Prezentacja kandydatów Lewicy do Parlamentu/fot. Monika Kaczyńska

Robert Biedroń apelował do oddawania głosów na Lewicę, by – jak mówił – odsunąć PiS od władzy i nie dopuścić do władzy Konfederacji. Na toruńskiej Starówce zaprezentowano kandydatów komitetu wyborczego Nowa Lewica do Sejmu i Senatu z okręgu nr 5 – Toruń-Grudziądz-Włocławek.

– Jako Lewica jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za Polskę – twierdził. – Lewica musi być dzisiaj jak najszerzej poparta, żeby udało się na tym trzecim miejscu znaleźć, stworzyć koalicję, która zagwarantuje, że Polska wróci na tory Europy, na tory współpracy, solidarności.



„Jedynką” listy w Toruniu będzie Joanna Scheuring-Wielgus. – Ja tylko powiem, że jestem na maksa dumna, że reprezentuję Lewicę, że mam taką świetną ekipę, ekipę lewicowych sprawdzonych, doświadczonych merytorycznych ludzi – mówiła. – Bardzo Was wszystkich państwa proszę o głosy na Lewicę, czy to we Włocławku, w Grudziądzu, czy w Chełmnie czy w innych mniejszych miejscowościach naszego województwa.



– Mamy ogromne marzenie, by odbudowywać społeczeństwo dobra, gdzie Polak Polakowi nie jest wrogiem, ale w Senacie chcę też zawalczyć o samorządy, bo ostatnie lata to są trudne lata dla samorządów – mówił Krzysztof Kukucki, kandydat Lewicy do Senatu.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.