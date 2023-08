Sinice w jeziorach w Grudziądzu i Janikowie! Kąpieliska zamknięte do odwołania

2023-08-23, 16:47 Tatiana Adonis/Redakcja

Jeżeli sinice – inaczej cyjanobakterie – ustąpią, organizatorzy kąpielisk będą mogli ponownie wywiesić na plaży białą flagę/fot. ilustracyjna, Marcin Bielecki/PAP

Czerwona flaga od wtorku (22 sierpnia) powiewa na plaży w Grudziądzu, od środy (23 sierpnia) w Janikowie. Powodem zakazu kąpieli w obu miejscach jest zakwit sinic. – Przedostanie się takiej wody do organizmu to zatrucia, wymioty, dolegliwości żołądkowe – przypomina sanepid.

– Chodzi o kąpielisko „plaża miejska w Grudziądzu”, jest to Jezioro Rudnickie Wielkie, a drugim miejscem, gdzie wywieszono czerwoną flagę, jest kąpielisko nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie – informuje Łukasz Betański, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. – Powód zamknięcia kąpielisk jest w obu przypadkach ten sam, czyli zakwit sinic. Spowodowane jest to przede wszystkim wysoką temperaturą i słabym natlenieniem wody.



Zakaz kąpieli obowiązuje do odwołania. Kto w tym czasie będzie się kąpał, wchodzi do wody na własną odpowiedzialność. – Czerwona flaga to jest wyraźny sygnał, żeby nie korzystać z kąpieliska. Przedostanie się takiej wody do organizmu to są zatrucia, wymioty, dolegliwości żołądkowe – podkreśla Betański.



Sytuację będą monitorować inspektorzy Sanepidu. Jeżeli sinice – inaczej cyjanobakterie – ustąpią, organizatorzy kąpielisk będą mogli ponownie wywiesić na plaży białą flagę.



W kujawsko-pomorskim jest prawie 40 zgłoszonych kąpielisk. To, w jakim stanie jest w nich woda, można sprawdzić w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Kolor zielony oznacza miejsca, gdzie kąpiel jest bezpieczna, czerwonym oznaczono kąpieliska zamknięte.