Pobili i okradli 65-latka na ul. Focha. Dwaj bydgoszczanie trafili do aresztu

2023-08-23, 17:31 Redakcja (informacja KMP w Bydgoszczy)

Policjanci, patrolując pobliski teren, znaleźli mężczyzn odpowiadających rysopisom sprawców/fot. ilustracyjna, Pixabay

Policja zatrzymała dwóch sprawców rozboju, do którego doszło w centrum Bydgoszczy. – Mężczyźni, pod pretekstem poproszenia o papierosy, zaczepili 65-latka, a następnie go zaatakowali i pobili, po czym ukradli telefon komórkowy. Teraz czekają ich surowe konsekwencje – przekazują funkcjonariusze.

Zgłoszenie o zdarzeniu policja otrzymała w sobotę (19 sierpnia), o godz. 16.00. – Z relacji zgłaszającego wynikało, że dwaj agresywni mężczyźni zaczepili starszego przechodnia i go pobili – relacjonuje kom. Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.



– Natychmiast na miejsce został skierowany patrol. Funkcjonariusze w rozmowie z pokrzywdzonym ustalili, że mężczyźni poprosili go o papierosy. Jak się okazało, był to tylko pretekst. Chwilę później został przez nich uderzony pięścią w głowę oraz popryskany gazem pieprzowym, a następnie, po groźbie niebezpiecznym narzędziem, okradziony z telefonu komórkowego. Napastnicy próbowali mu również ukraść plecak, ale to im się nie udało – informuje.



Policjanci patrolowali pobliski teren, szukając mężczyzn odpowiadających rysopisom. – Chwilę później zatrzymali 42-latka i jego 41-letniego wspólnika i przewieźli do policyjnego aresztu – relacjonuje kom. Kowalska.



Sąd, na wniosek prokuratora, zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzn trzymiesięcznego aresztu. Teraz odpowiedzą przed sądem. – Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat – informuje policjantka.