Nowy tramwaj od Pesy wjechał do zajezdni MZK. Czeka na odbiór techniczny [zdjęcia, wideo]

2023-08-23, 12:25 Agata Raczek/Redakcja

Nowy Swing jest niskopodłogowy, wyposażony w klimatyzację, najnowocześniejsze systemy informacji pasażerskiej, wi-fi i ładowarki do urządzeń mobilnych/fot. Agata Raczek

Nowy Swing - pierwszy z 40 zakupionych przez miasto - jest niskopodłogowy, wyposażony w klimatyzację, najnowocześniejsze systemy informacji pasażerskiej, wi-fi i ładowarki do urządzeń mobilnych. Motorniczym też będzie wygodniej.

– Tramwaj jest przygotowywany do homologacji. Mniej więcej od około 25 września będzie przechodzić odbiory techniczne. Jeśli okaże się sprawny technicznie, zostanie dopuszczony do ruchu i będzie służyć mieszkańcom – mówi Rafał Bogucki, kierownik działu napraw i remontów tramwajów w MZK w Bydgoszczy. – Mniej więcej co dwa tygodnie będzie dostarczany kolejny tramwaj, który też będzie przechodzić testy przed dopuszczeniem do ruchu. Nowe pojazdy na pewno pojawią się na wszystkich dostępnych w Bydgoszczy trasach, które mogą obsługiwać tramwaje niskopodłogowe.



Tomasz Rozum od 13 lat jest motorniczym w MZK Bydgoszcz. – Po obejrzeniu tego nowego tramwaju stwierdzam, że jest dużo pozytywnych zmian dla pasażerów i dla motorniczych. Jest więcej kamer, jest więcej rurek, których pasażerowie mogą się trzymać, a mamy dość dużo przewróceń w takich wozach, więc nowy tramwaj jest bezpieczniejszy. Jeśli chodzi o kabinę motorniczego, zauważyłem bardzo dużo fajnych rzeczy, które się pojawiły, a których wcześniej nie było. Przede wszystkim fotel motorniczego ma regulację w przód, w tył, w prawo i w lewo. Jest więcej monitorów, dzięki którym możemy dokładniej obserwować wagon wewnątrz i z zewnątrz. Są rolety i jeszcze parę innych rzeczy, które pomogą nam w pracy.



W tym roku zgodnie z kontraktem PESA dostarczyć ma 10 nowych „niskopodłogowców". Pozostałe 30 pojazdów będzie sukcesywnie zwożona na zajezdnie w kolejnych miesiącach. Cały kontrakt sfinalizowany zostanie w 2025 roku. Dzięki temu wymieniony zostanie cały tabor na nowy, a 30-letnie „Konstale” zastąpione będą nowoczesnymi tramwajami.



Warto dodać, że każdy tramwaj będzie miał swojego patrona (tak jak poprzednie tramwaje). Ten nowo dostarczony nosi imię Mariana Turwida, polskiego pisarza i artysty malarza, a także działacza kultury z Bydgoszczy.