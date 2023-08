Z kręgosłupem nie ma żartów. Prędzej czy później się odezwie! O tym na dyżurze w NFZ [wideo, zdjęcia]

2023-08-23, 13:16 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

O kręgosłupie wie wszystko magister fizjoterapii, specjalistka I stopnia rehabilitacji ruchowej, Ewa Rembowiecka (jw)

Jakie są przyczyny schorzeń kręgosłupa i co możemy dla niego zrobić sami, zanim trafimy na rehabilitację, ale też na czym ta rehabilitacja polega – tego można się było dowiedzieć podczas Środy z Profilaktyką w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Zainteresowanych nie brakowało....

Zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatia, osteoporoza, rwa kulszowa – to najczęstsze schorzenia kręgosłupa. Im jesteśmy starsi tym bywa gorzej. Części problemów na pewno można by uniknąć, gdybyśmy bardziej o siebie dbali.



– Błędy młodości, za dużo dźwigania – takie powody choroby kręgosłupa podaje jeden z uczestników dyżuru NFZ. - Ja mam problemy z kręgosłupem, żona także.



– Bardzo boli mnie część lędźwiowa. W tej chwili udaje mi się wykonywać więcej ruchu, niż wcześniej, ale w czasie, gdy stosowałam sterydy było ciężko...



– Czasami budzę się w nocy z bólem biodra...



– Kręgosłup to jest taka szczególna konstrukcja, że albo się na niego chorowało, albo się choruje, albo się będzie chorować. Najważniejsza jest aktywność ruchowa, bodźcowanie mięśni stabilizujących kręgosłup - mówi Ewa Rembowiecka, fizjoterapeutka. – Zalecam stymulację, ćwiczenia na kręgosłup, typowo na mięśnie posturalne. Radzę nauczyć się ćwiczeń na mięśnie posturalne i potem korzystać z nich na co dzień.

