Діти з України в гостях, світлиця для дітей з аутизмом, перший з 40 нових трамваїв

2023-08-23, 11:53  Redakcja/Pavlo Podkopaiev
Спотканіе поśвиęцоне аутізмові на бідґоскім Старим Ринку/fot. арчівум

Спотканіе поśвиęцоне аутізмові на бідґоскім Старим Ринку/fot. арчівум

Візит дітей з України до Торуня та Бидгощі, світлиця для дітей із аутизмом знову функціонує, а також перший з 40 трамваїв з нового замовлення прибув.
до депо.

Спочатку відвідали Торунь, а потім Бидгощ. Вчора на Польське радіо ПіК завітала також група дітей зі Львова з польським корінням. Кілька днів перебування в Польщі дозволяє хоча б на мить забути про війну, яка триває в Україні – адже Львів, хоч і далеко від основних бойових дій, всеодно небезпечний. Це вже не перший такий візит. Ще до війни асоціація Sanctus Paulus та фонд «Безпечний світ» організовували подібні свята для найменших. Діти проживають у польських родинах, які дружать з Радіо Марія.

У Бидгощі знову запрацювала світлиця, де діти з аутизмом почуватимуться безпечно. Кімнати за вул Chocimskа можуть відвідати діти з синдромом Аспергера, а також нейротипові - без будь-яких вад - з 6 років. Інтегративна терапевтична світлиця «Це має сенс» була запущена у рамках громадського бюджету, але фінансова підтримка все ще потрібна – організатори повинні самі оплачувати оренду та помічників. «Скинься. Це має сенс» – так називається збір коштів на www.zrzutka.pl.

Перший із 40 нових трамваїв прибув уночі до депо Бидгощі. Це виконання замовлення, на яке місто отримало кошти ЄС, що дозволить до 2025 року замінити весь трамвайний парк. Новий Swing відрізняється від попередніх транспортних засобів цього типу, тому спочатку буде використовуватися для навчання водіїв трамвая. Увесь транспорт буде низькопідлоговим, обладнаний кондиціонерами, новітніми системами інформування пасажирів, wi-fi та зарядними пристроями для мобільних телефонів.

Bydgoszcz

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