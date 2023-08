Pod ich skrzydłami trudne chwile łatwiej znieść. Czas wytypować Stalowe Anioły

Od ucha do ucha do 15:00

Nocna akcja wszystkich służb ratunkowych na Wiśle we Włocławku. Strażacy, policja i ratownicy wodni poszukiwali czworga zaginionych. I nie były to ćwi… Czytaj dalej »

Nagrody indywidualne i zespołowe są przeznaczone dla tych, którzy są najbardziej zaangażowani, rzetelni i kreatywni w dziedzinie pomocy społecznej. Zarząd województwa chce w ten sposób promować najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy, nowatorskie osiągnięcia i godną szacunku postawę pracowników. Marszałek Piotr Całbecki podkreśla, że by skutecznie nieść pomoc, trzeba oprócz wiedzy, mieć też szczególną wrażliwość. Kandydatów w konkursie mogą zgłaszać zdobywcy statuetek w poprzednich latach, przedstawiciele samorządu i administracji rządowej, jednostek pomocy społecznej oraz działających w tym zakresie organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych. Wnioski o przyznanie nagród należy składać do 30 września w punkcie podawczym Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu lub wysłać pocztą z dopiskiem Stalowy Anioł. W ubiegłym roku zostali nimi m.in. prezeska Stowarzyszenia Młode Dęby w Dąbrowie Agnieszka Ziółkowska, szefowa Fundacji Blisko Dziecka w Toruniu, dyrektor włocławskiej Caritas ksiądz Jacek Kędzierski, terapeuci Fundacji Daj szansę w Toruniu, zarząd Fundacji Makowo w Świeciu i państwo Beata i Maciej Fuerstenau prowadzący Rodzinny Dom Pomocy Nad Jordanem w Złotorii. Bliższych informacji na temat tego konkursu udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego: telefon (0 56) 652 18 61, e-mail: m.lesniewska@kujawsko-pomorskie.pl

