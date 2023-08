W zabytkowym spichlerzu i ujeżdżalni koni w Bąkowie powstaje centrum edukacji

Od ucha do ucha do 15:00

Stalowymi Aniołami jak co roku nagrodzone zostaną osoby, które najbardziej twórczo pomagają innym. Rozpoczął się nabór do konkursu marszałka województwa… Czytaj dalej »

Nocna akcja wszystkich służb ratunkowych na Wiśle we Włocławku. Strażacy, policja i ratownicy wodni poszukiwali czworga zaginionych. I nie były to ćwi… Czytaj dalej »

– Jesteśmy wszyscy bardzo szczęśliwi, że udało się pozyskać środki na ten remont – mówi Violetta Antkowska, dyrektor Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie. – Po jego zakończeniu, czyli za siedem miesięcy zyskamy piękny obiekt, który będzie służył do celów edukacyjno-wychowawczo-rozwojowych naszych podopiecznych. W budynku powstaną pokoje, więc będzie tu można nocować, a co za tym idzie, organizować zajęcia w ramach, jak gdyby zielonej szkoły. Będzie wielka sala ze sprzętem audiowizualnym do wykorzystania na warsztaty, będzie również pomieszczenie kuchenne, tak zwana kuchnia terapeutyczna. Planujemy zapraszać w ramach różnego rodzaju projektów specjalistów z dziedziny gastronomii, którzy poprowadzą profesjonalne zajęcia z naszymi podopiecznymi. Być może uda się zaprosić słynne nazwiska (...). W planach jest współpraca ze szkołami z Osia, Warlubia, Grudziądza, z miejscowym Caritas, a także integracja z mieszkańcami. Więcej w relacji Marcina Dolińskiego poniżej – a o zabytkowym budynku, w którym mieści się Dom Dziecka w Bąkowie, można poczytać TUTAJ i TUTAJ .

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.