Bydgoska Pesa produkuje dla Bydgoszczy 40 tramwajów. Pierwszy jest już w drodze

2023-08-22, 21:30 Redakcja

W nocy z 22 na 23 sierpnia do bydgoskiej zajezdni MZK przyjedzie na lawecie pierwszy z 40 nowych tramwajów/fot. ZDMiKP Bydgoszcz

W nocy z 22 na 23 sierpnia do bydgoskiej zajezdni MZK przyjedzie na lawecie pierwszy z 40 nowych tramwajów. Tak duże zamówienie, na które miasto pozyskało unijne fundusze, pozwoli wymienić cały tabor tramwajowy.

Pojazdy powstają w bydgoskiej fabryce PESA. Nowy Swing różni się od poprzednich pojazdów tego typu, dlatego będzie wykorzystywany na początku do szkoleń obecnych i przyszłych motorniczych.

Wszystkie zamówione pojazdy będą niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, najnowocześniejsze systemy informacji pasażerskiej, wi-fi i ładowarki do urządzeń mobilnych. Wraz z tramwajami zamówiono także specjalistyczne wyposażenie obsługowe, pakiet eksploatacyjno-naprawczy i świadczenia dodatkowe.



W tym roku zgodnie z kontraktem PESA dostarczyć ma 10 nowych „niskopodłogowców".

Pozostałe 30 pojazdów będzie sukcesywnie dostarczana na zajezdnie w kolejnych miesiącach. Cały kontrakt zostanie sfinalizowany w 2025 roku.



Warto wiedzieć, że do 2010 roku po Bydgoszczy kursowały tylko dwa nowoczesne tramwaje. Reszta floty składała się z wysłużonych „Konstali". W ciągu ostatniej dekady udało się nadrobić te zaległości i kupić 33 nowe tramwaje, a także zbudować nowe linie tramwajowe do dworca kolejowego, Fordonu oraz wzdłuż ul. Kujawskiej.



Nowe Swingi w liczbach:



• żywotność pojazdu - do 35 lat

• prędkość maksymalna - do 80 km/h

• niska podłoga - 100 %

• liczba zakupionych pojazdów – 40 sztuk

• wartość całego kontraktu – 431,2 mln zł



źr. ZDMiKP Bydgoszcz