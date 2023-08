Ks. dr hab. Waldemar Cisło: „Rocznie ponad 150 tys. chrześcijan jest mordowanych za wiarę"

2023-08-22, 20:24 Monika Kaczyńska/Redakcja

Rodzaj średniowiecznego poddaństwa determinuje los wielu rodzin z mniejszości religijnych (głównie chrześcijańskich i wyznających hinduizm) w regionie Sindh w Pakistanie/fot. pkwp.org

– Temat prześladowań z racji wolności religijnej stał się, niestety, tematem aktualnym również w Polsce – mówili w Toruniu uczestnicy konferencji „Wolność religijna we współczesnym świecie: przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym".

Zorganizowano ją z okazji obchodzonego 22 sierpnia Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.

– Rocznie ponad 150 tysięcy chrześcijan jest mordowanych za wiarę, nie zmienia się to, niestety, na lepsze – podkreśla ks. dr hab. Waldemar Cisło, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW. – Chociażby Nigeria jest takim przykładem, gdzie wiemy, że jest to kraj podzielony mniej więcej na pół: północ jest bardziej islamska, na południu mamy chrześcijaństwo, religie lokalne. W roku monitorowania przez „Pomoc Kościołowi w potrzebie", kiedy publikowaliśmy raport, liczba osób zamordowanych właśnie podczas nabożeństw w kościołach wyniosła prawie 8 tysięcy. Wcześniej było to 2 tysiące osób, więc widzimy, że ta skala bardzo się powiększa.



– Wydawało nam się do niedawna, że to nie dotyczy Polski – mówi Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w MSZ. – Niestety, ostatnie lata pokazały, że niektórym środowiskom kościół katolicki przeszkadza i są zdolni posunąć się nie tylko do aktów wandalizmu, ale też, mówiąc wprost, do agresji fizycznej wobec sacrum, wobec świątyń, ale też wobec księży (...).



Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie to dzień ustanowiony w 2019 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.