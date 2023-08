Za to kochamy ciężarówki! Start ogólnopolskiego zlotu Legendy STARa [wideo, zdjęcia]

2023-08-22, 21:00 Tatiana Adonis/Redakcja

W Bydgoszczy można było podziwiać samochody retro m.in. ciężarówki. Do miasta przyjechali uczestnicy 9. Legendy Stara, czyli ogólnopolskiego zlotu zabytkowych pojazdów/fot. Tatiana Adonis

W Bydgoszczy można było podziwiać samochody retro, m.in. ciężarówki. Do miasta przyjechali uczestnicy 9. Legendy STARa, czyli ogólnopolskiego zlotu zabytkowych pojazdów. Impreza odbędzie się w najbliższy weekend w Starachowicach. Na trasie zlotu znalazła się Bydgoszcz.

To z miasta nad Brdą startował konwój STARów zmierzający na tegoroczny zlot. Zanim jednak kolumna historycznych aut wyruszyła w trasę, pojazdy można było oglądać na parkingu przy Torbydzie.



– Żółty dźwig – STAR 266: to są prawdopodobnie pierwsze modele przejściowe z 660 na 266, bo to jest rocznik 1979, przerobiony na podnośnik koszowy. Jak się prowadzi? W porównaniu z nowoczesnymi pojazdami to jest udręka. Trzeba się pomęczyć. No pewno, że jest głośno i ciężko, no ale frajda też jest. Przyjeżdżam tutaj na każdy zlot, a że teraz przyjechały Stary, więc jest okazja zobaczyć coś więcej, niż same samochody i motocykle. Lubię ciężarówki, takie duże sprzęty. Robią hałas, bardzo fajnie śmierdzi z rury wydechowej... - mówili miłośnicy starych samochodów obecni pod Torbydem.



– Te cuda to przede wszystkim świetne STARY. Dominują STAR 266, chyba najlepszy wyrób starachowickiej fabryki w jej historii. Wyrób bardzo sprawdzony w wojsku, na poligonach, na misjach wojskowych, ale także na Rajdzie Paryż Dakar w 1988 roku – mówi Dariusz Dąbrowski, wicestarosta starachowicki.



Kolumna zabytkowych STARów dotrze do Starachowic w piątek (25 sierpnia). Na trasie konwojowych przystanków we wtorek 23 sierpnia znajdzie się Włocławek. Tam legendarne STARy będzie można podziwiać od 10:00 do 16:00 przed Halą Mistrzów. Po

drodze do Starachowic będzie także postój w Warszawie i Radomiu.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.