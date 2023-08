Zmiany w toruńskim rozkładzie jazdy. Do siatki połączeń dołącza tramwaj na Osiedle JAR

Nietypowa akcja ratunkowa nad jeziorem w Lubieniu Kujawskim. Mężczyzna poszukiwany jako topielec, sam zgłosił się do ratowników. Wcześniej szukała go m.in… Czytaj dalej »

– To jest dla nas najważniejsze, to także determinuje utrzymanie olbrzymiego dofinansowania unijnego dla całego programu Big City 2. To dofinansowanie w wysokości 260 milionów złotych, między innymi jest tym warunkiem, abyśmy korzystali z transportu publicznego jak najliczniej, jak najchętniej - mówi Michał Zaleski, prezydent Torunia. – Jeżeli chodzi o linie autobusowe: linia numer 10 zostaje zmieniona jej trasa. Od Alei Solidarności pojedzie w kierunku szpitala na Bielanach. Kolejna zmiana będzie zmianą trasy linii nr 31. Jeździła ulicą Szosa Chełmińska, a pojedzie zmienioną trasą przez ulicę Żwirki i Wigury, Legionów, Grudziądzką, Aleje Solidarności, Wały Generała Sikorskiego i ul. Uniwersytecką. Trasa będzie w obu kierunkach – dodaje Krzysztof Przybyszewski z Wydziału Gospodarki Komunalnej toruńskiego magistratu. Szczegóły: TUTAJ Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

