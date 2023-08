Radość dla dzieci i wytchnienie dla rodziców. Świetlica „To ma sens" znów otwarta!

2023-08-22, 16:11 Monika Siwak/Redakcja

Fundacja Sensorium ponownie uruchomiła w Bydgoszczy Integracyjną Świetlicę Terapeutyczną „To ma sens”/fot. Fundacja Sensorium

Dzieci, które intensywniej odbierają świat mogą tam poczuć się bezpiecznie i być sobą, a rodzice mają dzięki temu czas dla siebie. Fundacja Sensorium ponownie uruchomiła w Bydgoszczy Integracyjną Świetlicę Terapeutyczną „To ma sens”.

Na ul. Chocimską 15 mogą przychodzić m.in. dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, ale też neurotypowe - bez żadnych niepełnosprawności - od 6.roku życia.



– Podczas zajęć dobrze się bawimy, uczymy się, rozwijamy doskonalimy samodzielność, umiejętności społeczne, relacyjne, umiejętności zabawy, grania w różnego rodzaju gry – mówi prezeska Fundacji Sensorium Aurelia Grzmot-Bilska. – Wychodzimy na zajęcia sportowe, eskapady, podchody i wycieczki. Odwiedzają nas ciekawi ludzie, którzy mają nam do przekazania dużo cennych informacji albo o Bydgoszczy, albo o swoich działaniach. Tańczymy, malujemy, oddajemy się plastycznej ekspresji i arteterapii, co jest bardzo stymulujące, relaksujące, odprężające.



Jak podkreśla prezes, świetlica daje wytchnienie rodzicom chociaż na kilka godzin.



– Rodzice mogą się zregenerować, odpocząć od ciągłej opieki nad swoim dzieckiem, czy podopiecznym. Ale świetlica to także szansa na to, aby osoby biorące w zajęciach udział mogły być sobą, mogły poczuć się bezpiecznie wśród osób, które podobnie funkcjonują, które mają podobną wizję odbioru świata, doświadczania świata. To naprawdę się sprawdza – mówi Aurelia Grzmot-Bilska.



Integracyjną Świetlicę Terapeutyczną „To ma sens" uruchomiono w ramach budżetu obywatelskiego, ale potrzebne jest jeszcze finansowe wsparcie - organizatorzy muszą sami opłacać czynsz i pomocników. „Dorzuć się. To ma sens"- to nazwa zbiórki na www. zrzutka.pl



Zainteresowani mogą zajrzeć na stronę Fundacji Sensorium na Facebooku, napisać na adres poczta@fundacjasensorium.pl lub zadzwonić pod numer 501 193 507.



Więcej w relacji Moniki Siwak.