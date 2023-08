Poseł Łośko rozwinęła w Inowrocławiu listę tzw. „tłustych kotów”. Prezes FOD-u odpowiada

2023-08-22, 15:35 Jolanta Fischer/Redakcja

Na liście opracowanej przez PSL znalazły się cztery osoby z województwa kujawsko-pomorskiego/fot. Jolanta Fischer

Nazwiska osób, powiązanych z partią rządzącą, które według portali TVN24 i wp.pl wzbogaciły się na posadach w spółkach Skarbu Państwa, przedstawiła w Inowrocławiu poseł Platformy Obywatelskiej Magdalena Łośko. – To za czasów rządów PO spółka znajdowała się w opłakanym stanie – odpowiada Andrzej Walkowiak, prezes bydgoskiej Fabryki Obrabiarek do Drewna.

– To jest tsunami, które zalewa Polskę, zalewa spółki skarbu Państwa. Wielomilionowe pensje, apanaże, nagrody – razem niebagatelna suma 350 milionów złotych, i to jest tylko ta wąska grupa osób, a wiemy, że tych osób jest dużo, dużo więcej – mówiła poseł Magdalena Łośko. – Za tę kwotę można byłoby wesprzeć służbę zdrowia – na to pieniędzy nie było. Nie było pieniędzy na psychiatrię dziecięcą, nie było pieniędzy dla nauczycieli – twierdziła.



Na liście jest 358 nazwisk. Znalazły się na niej cztery osoby z województwa kujawsko-pomorskiego: Mirosław Jamroży, Kamil Tarczewski, Tomasz Rega i Andrzej Walkowiak.



Walkowiak, były poseł PiS, obecnie prezes Fabryki Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy, odniósł się do oskarżeń ze strony opozycji. Jak podkreślił, to za czasów rządów Platformy Obywatelskiej spółka znajdowała się w opłakanym stanie. – Fabryka była przede wszystkim wyniszczona trwającą od roku 2013 do końca władzy Platformy Obywatelskiej prywatyzacją – mówi prezes FOD-u. – Miała zostać sprywatyzowana w skandaliczny sposób – cena wywoławcza opiewała na sumę kilkakrotnie niższą, niż były warte grunty tejże spółki, czyli był to typowy złodziejski plan Platformy Obywatelskiej. Podniosłem majątek firmy o ponad 100 procent. Działalność podstawowa mimo pandemii, wojny [na Ukrainie – przyp. red.], zaczęła przynosić zyski. Więc zanim ktoś mnie zacznie wyzywać od „sytych kotów”, to niech się przede wszystkim puknie w głowę – mówi Walkowiak.



Przedstawiciele KO deklarują z kolei, że po wygranych wyborach, rozliczą każdego, kto ich zdaniem „źle wykorzystał władzę”.



Więcej w relacji Jolanty Fischer.