Столиця повітряних кульок, автобус на передову, випускні іспити

2023-08-22, 12:21  Redakcja/Paweł Podkopaiev
Автомобіль передали району Верба комунальне підприємство MZK та місцева влада Ґрудзьондзу/фото: Marcin Doliński (архіви)

Автомобіль передали району Верба комунальне підприємство MZK та місцева влада Ґрудзьондзу/фото: Marcin Doliński (архіви)

Чемпіонат повітряних кульок у Ґрудзьондзі, а влада міста відправляє автобус на фронт, учні приступили до здачі іспитів (друга спроба).

Ґрудзьондз на 5 днів стане світовою столицею повітряних куль. У місті стартував VI Чемпіонат світу серед юніорів. На старт вийшли 45 спортсменів із понад десятка країн. Різнокольорові кулі вилетіли в перші польоти рано вранці. Чемпіонат триватиме до 26 серпня.

Міський автобус Man з Ґрудзьондза сьогодні відправиться на передову в Україну. Автомобіль передали району Верба комунальне підприємство MZK та місцева влада Ґрудзьондзу. Автобус використовуватимуть для транспортування поранених українських військових з передової до лікарень. Окрім цього, район також отримає солодощі для дітей-переселенців.

Це справжня насолода для любителів історії! У Бидгоському відділенні Інституту національної пам’яті за вул. Wincentyny Teskowej 1, тривають Дні видавництва IPN. До 31 серпня можна придбати історичні видання за акційними цінами, деякі з них коштують від 5 злотих, інші – на 40% дешевше. Це наукові книги, альбоми, комікси. Крім того, Інститут національної пам’яті пропонує також тематичні настільні ігри та пазли.

Усні вчора і письмові сьогодні - розпочалися випускні іспити(2 спроба). Майже 33 тисячі 700 учнів по всій країні приступили до здачі. У Куявсько-Поморському воєводстві понад 1300 учнів. Математику поправляють найбільше. Незалежно від формули, цьогорічні випускники складали три обов’язкові іспити: з польської мови, математики та сучасної іноземної мови. Випускники середньої школи мали також скласти один письмовий іспит на поглибленому рівні.

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