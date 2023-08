Wynajęli lokal, żeby uprawiać marihuanę. Mieszkańcy Solca Kujawskiego z zarzutami [wideo]

2023-08-22, 11:26 Redakcja (informacja KMP w Bydgoszcz)y

Na zapleczu lokalu znajdowało się sześć krzaków konopi indyjskich/fot. KMP w Bydgoszczy

Blisko dwa kilogramy konopi indyjskich znajdowały się w pomieszczeniu wynajmowanym przez dwóch mieszkańców Solca Kujawskiego. 33- i 41-latek odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości narkotyków, a najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Na trop mężczyzn wpadli policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. – Ustalili, że dwaj mieszkańcy Solca Kujawskiego mogą uprawiać konopie indyjskie w jednym z nieczynnych lokali na terenie miasta, który wynajęli pod swoją przestępczą działalność – informuje mł. asp. Krzysztof Bratz z Zespołu Komunikacji Społecznej.



– Aby to sprawdzić, policjanci pojechali pod wskazany adres, gdzie zauważyli dwóch mężczyzn wychodzących ze wspomnianego pomieszczenia. Podczas przeszukania zaplecza ujawnili sześć krzaków konopi indyjskich rosnących w donicach oraz specjalny namiot do uprawy tych roślin – przekazuje policjant. – Ponadto ścięty krzak, który suszył się już zawieszony pod sufitem oraz 9 słoików i plastikową kuwetę z zawartością suszu roślinnego. Łączna waga narkotyków to blisko dwa kilogramy. Zabezpieczone środki trafiły do policyjnego laboratorium kryminalistycznego – dodaje.



33- i 41-latek zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Decyzją prokuratora, zostali aresztowani na najbliższe trzy miesiące.