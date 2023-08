Balony na grudziądzkim niebie. W mieście zaczęły się Mistrzostwa Świata Juniorów!

2023-08-22, 10:42 Marcin Doliński/Redakcja

Mistrzostwa potrwają do 26 sierpnia/fot. grudziadz.pl

Grudziądz przez pięć dni będzie balonową stolicą świata – na starcie VI mistrzostw pojawiło się 45 zawodników z kilkunastu krajów. Kolorowe balony już wczesnym rankiem wystartowały do pierwszych lotów.

– Jesteśmy w pełni przygotowani. Przygotowywaliśmy się wspólnie z chłopakami do tych zawodów przez ponad roku – mówi reprezentant Polski Arkadiusz Sionkowski. – Byłem w zeszłym roku nad Grudziądzem, bardzo dobrze mi się tutaj latało, na grudziądzkim niebie. To są mistrzostwa świata, nie ma co kalkulować, chcemy wprowadzić jednego Polaka na podium i będziemy walczyć o to, aby ten jeden Polak był jak najwyżej – podkreśla.



Podczas imprezy nie zabraknie atrakcji dla publiczności. – Zapraszamy serdecznie na osiedle Lotnisk, na teren przy WZU, tam będzie balonowy piknik – mówi Beata Adwent, rzeczniczka Balonowych Mistrzostw Świata Juniorów. – Przyjadą balony – w ramach sjesty. Będzie można wsiąść do kosza, „polatać” na linach, przyjadą też nasi lokalni wystawcy – bo chcemy też promować lokalne produkty, będzie można coś zjeść. Mamy nadzieję, że mieszkańcy będą uczestniczyć w tym święcie baloniarstwa w Europie.



Mistrzostwa potrwają do 26 sierpnia. Szczegółowy program na plakacie.