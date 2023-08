Rzeczniczka WOT: Nasi rekruci pochodzą z różnych środowisk i takich właśnie potrzebujemy [Rozmowa dnia]

2023-08-22, 09:37 Marcin Kupczyk

Starszy chorąży sztabowy Jan Wenda i podporucznik Julia Rozworowska/fot. Katarzyna Bogucka

Kolejna grupa ochotników przeszła szkolenie w ramach programu „Wakacje z WOT”. W najbliższą sobotę (26 sierpnia) odbędzie się przysięga około 200 osób. – Jest to bardzo charakterystyczne szkolenie, w którym biorą udział przede wszystkim uczniowie, studenci, nauczyciele: osoby, które w ciągu roku szkolnego nie mogą pozwolić sobie na 16 dni absencji – powiedziała Polskiemu Radiu PiK podporucznik Julia Rozworowska-Wolańska, oficer prasowy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Marcin Kupczyk: 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”, istnieje w naszym regionie już od pięciu lat. Na początek poproszę o kilka słów na temat Waszej jednostki.

Podporucznik Julia Rozworowska-Wolańska: Nasza jednostka powstała dokładnie pięć lat temu. Obecnie w każdym ze strategicznych miast województwa znajduje się albo batalion, albo samodzielna kompania plus sztab brygady. W Bydgoszczy znajdują się właśnie sztab brygady i dwie samodzielne kompanie. W Toruniu mamy utworzony 81. Batalion Lekkiej Piechoty, w Inowrocławiu 82. BLP, w Grudziądzu 83. BLP i niedawno powstały we Włocławku 84. BLP, który dodatkowo będzie miał ważne zadania – chodzi tutaj o zagrożenia płynące z Wisły, m.in. z różnych podtopień – stąd te wszystkie miejsca są tak zaznaczone, aby miały specjalne zadania i żołnierze spełniali swój podstawowy obowiązek, czyli być „Zawsze gotowi, zawsze blisko” lokalnego społeczeństwa i pomagać w sytuacjach kryzysowych.





Bo to Wasze zadanie jest najważniejsze, po to WOT został powołany.

Dokładnie tak.





Chciałbym, żebyśmy przypomnieli – Wojsko Obrony Terytorialnej to jeden z równoprawnych, dokładnie piąty rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.

Jesteśmy równoprawnym, piątym rodzajem Sił Zbrojnych, różnimy się o innych wojsk jedynie tym, że większość naszych żołnierzy to żołnierze ochotnicy.





Proszę przypomnieć, jak rozkłada się to procentowo – żołnierze zawodowi a ochotnicy w Waszej formacji.

Pomiędzy 80 a 90 procent naszej formacji to żołnierze ochotnicy, a 10 do 20 procent, w zależności od tego, jaka brygada, to żołnierze zawodowi – także większość naszych żołnierzy stanowią ochotnicy, ale fundamentem planującym szkolenia czy różnego rodzaju działania są żołnierze zawodowi, bardzo często przeszli z innych rodzajów Sił Zbrojnych, w związku z tym mamy doświadczenie różnych rodzajów Sił Zbrojnych – mamy i marynarzy, i lotników, także jesteśmy w stanie szkolić w różnym zakresie i możemy czerpać z doświadczenia różnych Sił Zbrojnych.





Dużo się ostatnio u Państwa dzieje. Wśród takich działań była na przykład kwalifikacja na kurs podoficerski.

W miniony weekend odbyła się w naszej Brygadzie już kolejna kwalifikacja na kurs podoficerski, do której stanęło blisko 30 chętnych, którzy zapragnęli być podoficerami.



Wciąż nie brakuje chętnych?



Jeśli chodzi o ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej, zaczyna nam brakować miejsc.

Także ochotnicy i kandydaci na szkolenia podoficerskie, później oficerskiej, cały czas są.





I kolejne wydarzenie, czyli przysięga absolwentów kursu podstawowego „Wakacje z WOT”, która już niedługo.

W tę sobotę o godz. 11.00 w bydgoskim Myślęcinku odbędzie się przysięga blisko 200 terytorialsów, którzy ukończyli „Wakacje z WOT”. Jest to bardzo charakterystyczne szkolenie, w którym biorą udział przede wszystkim uczniowie, studenci, nauczyciele: osoby, które w ciągu roku szkolnego nie mogą pozwolić sobie na 16 dni absencji od obowiązków zawodowych czy szkolnych. Są to osoby z reguły bardzo młode, ale też nauczyciele akademiccy, nauczyciele-przedszkolanki, jest pani psycholog. Są to osoby, które pomimo trudnej pogody dały radę, chcą być żołnierzami, z tego, co wiem, zaprosiły swoich najbliższych i razem z nimi będą świętować tę ważną chwilę (…).





TUTAJ