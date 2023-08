Budowa hali targowej i łącznika w Grudziądzu pochłonie 35 mln złotych. Prace są w toku

2023-08-21, 17:37 Marcin Doliński/Redakcja

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski i wiceminister Anna Gembicka na placu budowy hali targowej/fot. Marcin Doliński

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski oraz wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi przedstawili postępy na budowie hali targowej i łącznika drogowego ulic Łyskowskiego i Karabinierów. Wytyczony już został między innymi przebieg drogi.

– W tej chwili prowadzone są roboty ziemne na dość trudnym terenie, zostały już usunięte największe przeszkody, m.in. zbiorniki podziemne – przypomnę, że tutaj zlokalizowana była dawna stacja paliw MZK – mówił prezydent Glamowski. – W tej chwili trwają przygotowania do wylania stóp fundamentowych i budowania konstrukcji. Jeżeli chodzi o ulice, wykonawca w tym miesiącu przystąpił do prac: [wytyczono – przyp. red.] zarys drogi, zostały poczynione pierwsze wycinki i zarys ronda – dodał.



– To jest niezwykle ważne z punktu widzenie sprzedawców, z punktu widzenia rolników. Dla mnie jako dla wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi jest szczególnie ważne, żeby takie miejsca właśnie w miastach istniały, żeby mogły dobrze funkcjonować, żeby były nowoczesne, dostosowane do potrzeb przyjeżdżających tu osób – podkreśliła Anna Gembicka.