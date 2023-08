Lewica rozlicza się z wyborcami. Politycy z Kujaw i Pomorza pokazali, ile zdziałali

2023-08-21, 14:45 Jolanta Fischer/Redakcja

Politycy Lewicy podsumowali swoje dotychczasowe działania/fot. Jolanta Fischer

Aktywność na rzecz utworzenia w Bydgoszczy uniwersytetu medycznego, wnioski budżetowe dotyczące m.in. wsparcia dla samorządów, czy niedopuszczenie do fuzji bydgoskich szpitali szpitali – to według działaczy Lewicy główne sukcesy tego ugrupowania w naszym regionie. Politycy podsumowali minioną kadencję.

Zdaniem posła Krzysztofa Gawkowskiego, w czasie minionych czterech lat, posłowie byli aktywni w województwie kujawsko-pomorskim: – Kadencja, z naszej perspektywy, choć trudna, to udana, czegoś świadectwem jest złożonych wspólnie, przez nas dwóch, z Janem Szopińskim 1500 interpelacji. Nasza wspólna frekwencja w głosowaniach sejmowych to 99 procent. Udział w kilku tysiącach głosowań to jest taka pieczątka podkreślająca, że tutaj w Bydgoszczy jesteśmy, ale w Polsce nas doskonale słyszano i widziano. Lewica udowodniła, że cztery lata nie były przespane, że to były cztery lata dotyczące odpowiedzialności za Polskę, ale i za region w sprawach takich jak, chociażby walka, żeby w końcu zrobić porządek z terenami po Zachemie.



Swoją aktywnością pochwalił się także poseł Jan Szopiński: – Prezentowałem różnego typu sprawy, z tego wzięło się prawie 1100 wystąpień na forum sejmu. To jest drugi wynik, jeśli chodzi o zajmowanie głosu z trybuny sejmowej. Udało nam się wspólnie zrealizować wiele spraw, o których mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego marzyli. Wskazałem PiS-owi, w którym kierunku trzeba iść, aby w Bydgoszczy można było utworzyć kierunek medyczny. Działaliśmy wspólnie, aby nie doszło do połączenia Szpitala im. Biziela ze szpitalem klinicznym i to się nam też udało – podkreśla poseł Szopiński.



Członkowie Lewicy wkrótce ogłoszą swoje listy wyborcze. Zadeklarowali jednak, że w tej kampanii wyborczej będą „poszukiwali przyjaciół, a nie wrogów” i chcą kontynuować współpracę z przedstawicielami KO, Trzeciej Drogi i PSL-u, a także zaapelowali do politycznych oponentów, by nie unikali oni ewentualnych debat.



Więcej w relacji Jolanty Fischer.