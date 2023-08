Przejechali prawie 400 kilometrów, by okraść plebanię. Już są za kratkami

2023-08-21, 13:20 Redakcja

Policjanci z Bydgoszczy, Żnina i Piły zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o włamanie na plebanię/fot. Policja Policjanci z Bydgoszczy, Żnina i Piły zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o włamanie na plebanię/fot. Policja

Policjanci z Bydgoszczy, Żnina i Piły zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o włamanie na plebanię. Do przestępstwa doszło w lipcu br. na terenie gminy Janowiec Wielkopolski. Mieszkańcom powiatu wyszkowskiego grozi teraz kara do 10 lat więzienia.

Do kradzieży doszło 7 lipca z włamaniem na terenie gminy Janowiec Wielkopolski. Nieznani wówczas sprawcy weszli do budynku plebanii, skąd ukradli pieniądze. Początkowo nie udawało się zatrzymać sprawców. W działania włączyli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, którzy dzięki zdobytym informacjom oraz ustaleniom doprowadzili do rozpracowania i wytypowania włamywaczy.



Istotna była także współpraca z policjantami z Piły, których informacje okazały się bardzo ważne dla wskazania sprawców. W rezultacie w środę (16 sierpnia) policjanci z Bydgoszczy, Żnina i Piły zatrzymali na terenie powiatu wyszkowskiego, w województwie mazowieckim, trzech mężczyzn w wieku od 32 do 35 lat.



Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutu kradzieży z włamaniem do plebanii na terenie kujawsko-pomorskiego. W miniony piątek sąd przychylił się do wniosku oskarżyciela i zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na najbliższe 3 miesiące. Teraz policjanci i prokurator będą sprawdzać czy aresztowani mają na swoim koncie inne tego typu przestępstwa. Sprawa ma charakter rozwojowy.