Ponad ćwierć kilograma narkotyków w mieszkaniu na bydgoskim Szwederowie

2023-08-21, 12:54 Redakcja

41-letni bydgoszczanin trafił na trzy miesiące do aresztu po tym, jak policja znalazła w jego mieszkaniu narkotyki. Przy okazji zatrzymany będzie miał okazję odbyć zaległą karę 182 dni pozbawienia wolności za wcześniejsze przewinienia.

Po raz kolejny policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków.

W czwartek (17 sierpnia) śledczy skierowali swoje kroki do mieszkania na bydgoskim Szwederowie. Po przedstawieniu powodu swojej wizyty, przeprowadzili przeszukanie lokalu. Ich podejrzenia okazały się słuszne. 41-latek przechowywał u siebie ilości narkotyków. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli u niego ponad 230 gramów 3CMC oraz 22 gramy marihuany.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a zabezpieczone środki do laboratorium kryminalistycznego. Wstępne badanie potwierdziło, że są to substancje zabronione. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić bydgoszczaninowi zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości narkotyków. Następnego dnia podejrzany został przewieziony do prokuratury, a następnie do sądu. Sędzia po zapoznaniu się z materiałami sprawy aresztował go na trzy miesiące. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.