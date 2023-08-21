Збірка канцтоварів, кінофестиваль Przeźrocza, Польська гуманітарна акція

2023-08-21, 12:25 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Товариство «Куявсько-Поморський український дім» у Бидгощі організовує збір канцтоварів та письмового приладдя. Все, щоб до вересня спорядити найменших із багатодітних родин до школи/fot. Pixabay

Куявсько-Поморський український дім збирає канцтовари для багатодітних сімей, Український день під час кінофестивалю, діяльність Польської.

гуманітарної акції.

Товариство «Куявсько-Поморський український дім» у Бидгощі організовує збір

канцтоварів та письмового приладдя. Все, щоб до вересня спорядити найменших

із багатодітних родин до школи. Організація планує підготувати шкільні рюкзаки з підкладкою. Кожен, хто має непотрібні речі, як-от ручки, зошити чи кольорові олівці, може приносити їх щодня з 9 до 17 години до головного офісу товариства за адресою вул. Jezuicka 5. До участі у зборі також запрошуються всі компанії.



У середу, 30 серпня, під час 9-го кінофестивалю Przeźrocza у Бидгощі відбудеться Український день. З 17:00 у Міському культурному центрі та кінотеатрі Orzeł ви зможете взяти участь у кінопоказах та тематичних зустрічах. Також буде відкрито виставку, присвячену становищу України після початку повномасштабної війни. Детальна програма доступна на сторінці заходу у Facebook.



Минулої суботи, 19 серпня, ми відзначали Всесвітній день гуманітарної допомоги. У Польщі протягом 30 років таку допомогу постійно надає Польська гуманітарна акція. Останнім часом найважливішою була підтримка України, яка воює проти росії, та українців, які приїхали до Польщі. Тих, хто потребує допомоги, набагато більше. Тільки минулого року допомога Польської гуманітарної акції вартістю 180 мільйонів злотих надійшла майже до двох мільйонів людей з 11 країн. – сказала Хелена Краєвська з Польської гуманітарної акції. А як допомогти? Подробиці доступні на сайті pah.org.pl.