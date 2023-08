Maturzyści do poprawki! Szansa dla uczniów, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu

2023-08-21, 10:44 Tatiana Adonis/Redakcja

Egzamin maturalny/fot. Marcin Bielecki/PAP

Nie udało się w maju, czas na poprawkę w sierpniu. Rozpoczynają się poprawkowe matury. W poniedziałek (21 sierpnia) egzaminy ustne, we wtorek (22 sierpnia) pisemne. W Kujawsko-Pomorskiem przystąpienie do poprawkowej sesji zadeklarowało ponad 1300 maturzystów.

– Do egzaminu maturalnego poprawkowego może podejść tylko ten uczeń, który nie zdał jednego egzaminu, bądź w części ustnej, bądź wcześniej pisemnej – mówi Irena Łaguna, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. – Trzeba pamiętać, że aby zdający w tym roku otrzymał świadectwo dojrzałości, musiał mieć zdany egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego nowożytnego, co najmniej na 30 procent, i w części pisemnej również na co najmniej 30 procent z polskiego, matematyki i języka obcego oraz przystąpić do przedmiotu na poziomie rozszerzonym.



Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w całym kraju przystąpienie do egzaminów poprawkowych zadeklarowało prawie 33,7 tys. uczniów. Wyniki poprawkowej matury będą znane 8 września.