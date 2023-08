Zmarł dr hab. Hubert Grudziński, profesor UKW. Naukowca żegna akademicka społeczność

„Dr hab. Hubert Grudziński uzyskał stopień doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki – specjalność: fizyka ciała stałego, w 1968 roku na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem rozprawy doktorskiej był Wpływ lokalnej temperatury centrów luminezujących na anizotropię emisji fluorescencji roztworów. W 1986 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie fizyki – specjalność: fizyka cząstek elementarnych. Całe swoje życie zawodowe związał z dwoma uniwersytetami: Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, w którym pracował do roku 1999, a następnie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wielokrotnie przebywał na stażach zagranicznych, z których najdłuższy – który nazywał przygodą życia – to staż dydaktyczny w Libii. Profesor Hubert Grudziński dał się poznać jako wybitny Dydaktyk, uwielbiany i ceniony przez studentów. Za swoje naukowe i dydaktyczne dokonania, wielokrotnie był nagradzany przez władze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz społeczność akademicką, m.in. w roku 2009 uzyskał Medal UKW Bene de Univesitate Meritus (Dobrze zasłużony dla Uniwersytetu). Cześć Jego Pamięci!” źr. UKW Bydgoszcz

