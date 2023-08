W Wierzchucinie historia nie pozwala o sobie zapomnieć. Rekonstruktorzy w akcji [zdjęcia]

2023-08-21, 08:55 Redakcja

Potyczka między rekonstruktorami odtwarzającymi żołnierzy AK i LWP a Wehrmachtem odbyła się w 19 sierpnia w Wierzchucinie/fot. nadesłane/Jakub Wróbel

Potyczka między rekonstruktorami odtwarzającymi żołnierzy AK i LWP a Wehrmachtem odbyła się w 19 sierpnia w Wierzchucinie. Wydarzenie przypadło w 79. rocznica największej bitwy partyzanckiej w Borach Tucholskich, która miała miejsce 27 października 1944 roku pod Błędnem i Starą Rzeką. Scenariusz potyczki opierał się na tym właśnie epizodzie z okresu II wojny światowej.

Wśród atrakcji były: wystawy, tradycyjne jedzenie przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, czy koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Amelii Turzyńskiej z Zielonki. Na miłośników strzelectwa czekała strzelnica HFT zorganizowana przez Borowiacką Grupę Strzelectwa Terenowego. Kolejne ciekawostki w programie to loteria fantowa, grochówka z kuchni polowej, a na finał na scenie: DJ/Wodzirej Malina czyli Paweł Malinowski z Drzycimia.



W Wierzchucinie co roku, już od ponad dziesięciu lat Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn - „Światło” organizuje inscenizację historyczną, nawiązującą do historii niemieckiego poligonu rakiet V2 z czasów II Wojny Światowej, któremu nadano wtedy kryptonim „Heidekraut”, czyli „Wrzos”. Działał on od czerwca 1944 do stycznia 1945 roku.