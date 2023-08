Z Festiwalu w Grucznie nikt nie wyszedł głodny! Co krok to inne pyszności [zdjęcia, wideo]

2023-08-20, 20:16 Tatiana Adonis/Redakcja

Podczas Festiwalu Smaku prezentowało się ponad 100 wystawców/wideo: Tatiana Adonis

Ponad 100 wystawców prezentowało się podczas dwudniowego Festiwalu Smaku w Grucznie. Przyjechali tu m.in. pszczelarze, wędliniarze i producenci serów, a uczestnicy mogli degustować i kupować oferowane przez nich smakołyki.

Na stoiskach znalazły się m.in. oleje tłoczone na zimno, dziczyzna, nalewki, soki. Była m.in. kiełbasa z jelenia, ser z zieloną pleśnią, chleb na zakwasie, tuszonka jagnięca... – Jesteśmy spod Białegostoku, z takiej małej, rodzinnej masarenki. Produkujemy wędliny metodą tradycyjną, bez konserwantów, wędzone tradycyjnie nad ogniem – opisuje jeden z wystawców.



– Sery krowie są bardziej delikatne, stonowane, natomiast te owcze i kozie są już bardziej intensywne, mają lekko „podkręcony smak” – tłumaczy właścicielka stoiska z serami.

Przy stoisku okazywało się, że wybór jest zaskakująco duży. – Czosnek może być słodki, może być ostry, może być pasta do mięska, do chleba, do makaronów, może być mikstura lub kiszony czosnek – wylicza właścicielka stoiska.



Nie zabrakło też domowego paprykarza szczecińskiego. – Paprykarz szczeciński – to jest domowy wyrób, chałupniczy, przypominający lata siedemdziesiąte – wyjaśnia „twórca” paprykarza. A konsumenci chwalą. – Pyszny, lepszy niż z puszki, czuć trochę rybki – opowiadają.



Festiwalowi towarzyszyły warsztaty, występy artystyczne, pokazy psów pasterskich i ciągników. Tradycyjnie wybrano także Smak Roku – został nim ocet z terniny produkcji Ekoanki.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.

Relacja Tatiany Adonis