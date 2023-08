26-latek zalał płonący olej wodą. Doznał poparzeń, z okien wypadły szyby

2023-08-20, 18:17 Polska Agencja Prasowa/Redakcja

Płonącego oleju ani innego tłuszczu nie wolno gasić wodą! Należy wyłączyć gaz/prąd pod płonącym naczyniem. Płonące naczynie trzeba nakryć szczelną pokrywką, aby odciąć dopływ tlenu niezbędnego w czasie spalania/fot. ilustracyjna, Pixabay

Młody mężczyzna z Golubia-Dobrzynia doznał oparzeń po tym, jak zalał wodą garnek z płonącym olejem. Wskutek wytworzonego ciśnienia wypadły drzwi balkonowe i okno - poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Do zdarzenia doszło w sobotę (19 sierpnia). 26-letni mężczyzna, który przygotowywał posiłek na kuchence, wyszedł z kuchni. Gdy wrócił zobaczył, że olej w garnku zapalił się. Zdecydował się zalać garnek wodą, co spowodowało gwałtowne zwiększenie płomienia i wybuch.



Mężczyzna doznał oparzeń prawej dłoni i przedramienia oraz klatki piersiowej. Wytworzone ciśnienie w mieszkaniu spowodowało wypadnięcie drzwi balkonowych i okna. Poszkodowany trafił do szpitala.



