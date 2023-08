Ukraińska rodzina wsparła bydgoską fundację. Wózki inwalidzkie trafiły do potrzebujących

2023-08-20, 16:04 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Przekazaliśmy do szpitala Jurasza część sprzętu ortopedycznego, który otrzymaliśmy od ukraińskiej rodziny mieszkającej w Bydgoszczy – mówi prezes Fundacji Wojciech Światała/fot. Fundacja Sztuka Wyboru/ The Art of Choice Foundation, Facebook

Sprzęt ortopedyczny i wózki dla osób z niepełnosprawnością trafiły m.in. do Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza, Stowarzyszenia Miłosierdzia przy bydgoskiej Bazylice i do placówek medycznych w gminie Dąbrowa Chełmińska. To dar od Ukraińców mieszkających w Bydgoszczy, przekazany za pośrednictwem Fundacji „Sztuka wyboru”.

Wolontariusze z bydgoskiej Fundacji „Sztuka wyboru” angażują się w pomoc uchodźcom, organizują i wspierają konwoje do ogarniętego wojną kraju.



Przekazali też placówkom medycznym (i nie tylko) w regionie sprzęt otrzymany od ukraińskich ofiarodawców. – Przekazaliśmy do szpitala Jurasza część sprzętu ortopedycznego, który otrzymaliśmy od ukraińskiej rodziny mieszkającej w Bydgoszczy, w zamian za wsparcie jako naród polski, jak Fundacja, przekazujemy uchodźcom z Ukrainy, czyli ich rodakom, przebywającym tutaj, w Bydgoszczy – mówi prezes Fundacji Wojciech Świtała.



Jak tłumaczy, choć na Ukrainie jest bieda spowodowana wojną, to wśród Ukraińców mieszkających w Polsce już od lat, sytuacja materialna często jest bardzo dobra. – Wśród Ukraińców jest bardzo dużo ludzi bardzo majętnych, takich, którzy tutaj, w Polsce, zostawiają spore pieniądze, żyjąc i płacąc podatki, prowadząc biznesy. Wspierają własny naród, ale i wspierają organizacje, które pomagają – tłumaczy.



– Rodzina Dotsenko przekazała nam zarówno wózki inwalidzkie, jak i sprzęt ortopedyczny, którym możemy się podzielić właśnie z polskimi potrzebującymi. Przyjęliśmy właśnie taką ścieżkę współpracy ze szpitalami, placówkami medycznymi oraz tymi, którzy nas wspierają i dzięki którym my możemy wspierać dalej.



Fundacja współpracuje również z bydgoską Caritas. Wózki trafią także m.in. do starszych, wymagających pomocy sióstr zakonnych.



Wolontariusze Fundacji organizują również własne transporty darów na Ukrainę lub doposażają innych wybierających się z tą pomocą. Więcej o działalności Fundacji „Sztuka wyboru” w audycji Elżbiety Rupniewskiej, której można odsłuchać TUTAJ.



Krótki fragment rozmowy poniżej.