Większe bezpieczeństwo i komfort. 22 nowe wozy trafiły do strażaków-ochotników

2023-08-18, 19:47 Monika Kaczyńska/Redakcja

Nowy wóz otrzymała też OSP w Młyńcu Pierwszym, w powiecie toruńskim/fot. Monika Kaczyńska

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie otrzymały 22 nowe wozy bojowe. Pojazdy będą służyły m.in. mieszkańcom Gniewkowa, Więcborka, Cekcyna czy Łabiszyna.

Kluczyki do wozu odebrał też Krzysztof Rybicki, prezes OSP w Młyńcu Pierwszym, w powiecie toruńskim.



– To jest wóz średni, są jeszcze większe wozy, ciężkie, ale ten na nasze warunki w zupełności wystarcza, poprawia komfort pracy strażaków, zwiększa też ich bezpieczeństwo podczas akcji, bo jest to wóz nowoczesny, a mieliśmy wóz niespełna 40-letni – opisuje. – Ten będzie głównym wozem, są jeszcze dwa wozy lekkie – do 3,5 tony – jeden transportowy, jeden też gaśniczy – dodaje.



Wozy zostały kupione w ramach projektu finansowanego ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji to ponad 15,5 mln złotych.