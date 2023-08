Przyznali pierwsze mieszkanie pogorzelcom z Chełmży. Miasto pomaga ofiarom pożaru

Dwie osoby, które odniosły poważne obrażenia, nadal znajdują się w szpitalach. - Nie wiemy, jak zakończy się leczenie tych osób. Kobieta znajduje się w szpitalu w Chełmży - mówi burmistrz. - Jej stan określany jest dokładnie tak samo, jak tydzień temu, jako ciężki, ale stabilny. Nie mam informacji o stanie jej syna, który w ciężkim stanie trafił do specjalistycznego szpitala leczącego oparzenia w Poznaniu. Miasto cały czas pomaga pozostałym trzem rodzinom, które ucierpiały w wyniku zawalenia się stuletniego budynku. - Osoby te mieszkają w hotelach. Dziś nastąpiło przyznanie pierwszego mieszkania komunalnego. Mam nadzieję, że tak samo będzie za chwilę z drugą rodziną. Te osoby mają priorytet w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, które są w gestii gminy - wskazał burmistrz Czerwiński. Wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski w piątek tydzień temu powiedział, że burmistrz miasta może liczyć na wsparcie, a władze województwa zaproponowały dwie możliwości pomocy poszkodowanym rodzinom. Jedna to zamieszkanie przez nie w ośrodku w Przysieku, a druga dotyczy udostępnienia poszkodowanym trzech domków holenderskich w Chełmży, które miałyby tam zostać przywiezione. Burmistrz przekazał tę propozycję poszkodowanym rodzinom, ale te nie zdecydowały się opuścić Chełmży, gdyż "chcą pilnować dobytku", który w jakiejś mierze pozostał w zawalonym budynku. Do wybuchu butli z gazem doszło 10 czerwca w budynku jednorodzinnym przy ulicy Wodnej 3. Na miejscu pracowało kilkanaście zastępów straży pożarnej. Prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo.

