Podrobione dowody kupili za 500 euro. Dwóch Turków oskarżonych przez bydgoską prokuraturą

Prowadzone postępowanie przygotowawcze było konsekwencją kontroli legalności pobytu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wobec cudzoziemców ubiegających się o pobyt czasowy lub pracę. Jej efektem było ujawnienie i zatrzymanie dwóch obywateli Turcji, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. Podejrzanych przesłuchano i przedstawiono im zarzuty posłużenia się podrobionymi włoskimi dokumentami tożsamości w trakcie składania wniosków o pobyt czasowy i pracę na terytorium RP w celu wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, jakim miało być uzyskane zezwolenie na pracę, a także podczas kontroli legalności pobytu realizowanej przez bydgoskich funkcjonariuszy Straży Granicznej. Obydwaj podejrzani złożyli obszerne wyjaśnienia i przyznali się do zarzucanych im czynów. Oświadczyli, że podrobione włoskie dowody osobiste kupili cztery lata temu na terytorium Włoch od nieznanego im mężczyzny za kwotę 500 euro. Następnie udali się w nielegalną podróż do Polski drogą morską. Cudzoziemcom za popełnione czynny (art. art. 270 § 1 kk. i art. 272 kk.) grozi odpowiedzialności karna w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. źr. nadwislanski.strazgraniczna.pl

